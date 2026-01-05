Ehrung am Barbaratag

Führungswechsel bei Schwazer Schwerttänzern: Aber das Amt bleibt in der Familie

Helmuth Kirchner (l.) und Josef Micheli (r.) übergaben dem bisherigen Obmann Christian Haidacher eine Ehrenurkunde.
© Schwerttanzgemeinschaft

Die Schwerttanzgemeinschaft Schwaz hat einen neuen Obmann. Nach einer Aufführung am Barbaratag beim Schaubergwerk übergab Christian Haidacher sein Amt. Sein Bruder Martin Haidacher führt nun interimistisch bis zu den Neuwahlen 2026. Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung des langjährigen Obmanns.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162