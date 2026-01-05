Führungswechsel bei Schwazer Schwerttänzern: Aber das Amt bleibt in der Familie

Die Schwerttanzgemeinschaft Schwaz hat einen neuen Obmann. Nach einer Aufführung am Barbaratag beim Schaubergwerk übergab Christian Haidacher sein Amt. Sein Bruder Martin Haidacher führt nun interimistisch bis zu den Neuwahlen 2026. Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung des langjährigen Obmanns.