Hochkönigstraße bei Fieberbrunn war nach Unfall mit Lkw kurzzeitig gesperrt

Fieberbrunn – Die Hochkönigstraße (B 164) musste Montagfrüh aufgrund eines Unfalls kurzzeitig in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Laut Angaben der Leitstelle Tirol kam es um kurz vor 8 Uhr im Gemeindegebiet von Fieberbrunn zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt, es gibt eine verletzte Person.