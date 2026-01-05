Wegen Aufräumarbeiten
Hochkönigstraße bei Fieberbrunn war nach Unfall mit Lkw kurzzeitig gesperrt
Fieberbrunn – Die Hochkönigstraße (B 164) musste Montagfrüh aufgrund eines Unfalls kurzzeitig in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Laut Angaben der Leitstelle Tirol kam es um kurz vor 8 Uhr im Gemeindegebiet von Fieberbrunn zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt, es gibt eine verletzte Person.
Nach ersten Aufräumarbeiten der Feuerwehr Fieberbrunn war die Straße nach der Totalsperre für den Verkehr zunächst einspurig befahrbar und um kurz nach 9 Uhr wieder komplett geöffnet. (TT.com)