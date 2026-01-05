Unfall mit Lkw: Hochkönigstraße bei Fieberbrunn derzeit komplett gesperrt

Fieberbrunn – Die Hochkönigstraße (B 164) ist seit Montagfrüh aufgrund eines Unfalls in beide Richtungen komplett gesperrt. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol kam es um kurz vor 8 Uhr im Gemeindegebiet von Fieberbrunn zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt, es gibt eine verletzte Person. Die Sperre wird bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten, die von der Feuerwehr Fieberbrunn durchgeführt werden, aufrechterhalten.