Selbstbewusst ins Tournee-Finale
Bergisel-Rutschpartie nach Bischofshofen: ÖSV-Adler animierten sogar die Konkurrenz
Das bis auf den letzten Platz gefüllte Bergiselareal – letztmalig fand hier ein Herren-Springen am Nachmittag statt. Mit Flutlicht wird die 75. Vierschanzentournee in den Abend verlegt werden.
© Steiner
Österreichs Skispringer holten noch nicht den erhofften Tagessieg, fanden aber zur Lockerheit zurück. Mit der jungen Garde um Stephan Embacher, Max Ortner und Jonas Schuster erfolgte zuletzt eine Initialzündung.