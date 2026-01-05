Selbstbewusst ins Tournee-Finale

Bergisel-Rutschpartie nach Bischofshofen: ÖSV-Adler animierten sogar die Konkurrenz

Das bis auf den letzten Platz gefüllte Bergiselareal – letztmalig fand hier ein Herren-Springen am Nachmittag statt. Mit Flutlicht wird die 75. Vierschanzentournee in den Abend verlegt werden.
Florian Madl

Österreichs Skispringer holten noch nicht den erhofften Tagessieg, fanden aber zur Lockerheit zurück. Mit der jungen Garde um Stephan Embacher, Max Ortner und Jonas Schuster erfolgte zuletzt eine Initialzündung.