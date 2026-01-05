Blackout in Berlin: Zehntausende bei Eiseskälte ohne Strom und Heizung

Berlin – Tausende Berliner Haushalte im Südwesten der deutschen Hauptstadt sind am Montag in einen weiteren Tag ohne Heizung und Elektrizität gestartet – und das bei Schnee und eisigen Außentemperaturen. Auslöser ist ein großer Stromausfall wegen eines Brandanschlags auf Kabel an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde am Samstag. Dieser könnte sich noch tagelang ziehen. Mehrere Schulen und Kindertagesstätten bleiben geschlossen.

📽️ Video | Teile Berlins starten ohne Strom in die Woche

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

So startet die Woche nach den Weihnachtsferien nun anders als erwartet für die Kinder des Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Eltern können allerdings auf Notbetreuung in anderen Schulen zurückgreifen. Polizei und Rettungskräfte helfen, wo sie können, die Bundeswehr soll unterstützen. Dazu rief die Stadt eine sogenannte „Großschadenslage“ aus.

📽️ Video | Blackout in Berlin

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Ausfall könnte bis Donnerstagnachmittag andauern

Die Schäden am Stromnetz sind nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin schwerwiegend und die Reparatur kompliziert. 45.000 Haushalte und mehr als 2200 Unternehmen waren zunächst betroffen, in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde. Inzwischen konnten 14.000 Haushalte und 500 Gewerbekunden wieder angeschlossen werden, wie Stromnetz Berlin mitteilt. Aber erst am Donnerstagnachmittag könnten voraussichtlich alle Stromkunden wieder versorgt werden.

Seit Sonntag steht für die deutsche Politik und Behörden fest, dass es sich um einen politisch motivierten Anschlag handelt und Linksextremisten dahinterstehen. Ein bei den Behörden eingegangenes Bekennerschreiben mutmaßlicher Linksextremisten ist laut der Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) authentisch.

Langes Bekennerschreiben

Das lange Schreiben der mutmaßlichen Täter „Vulkangruppe“ trägt die Überschrift „Den Herrschenden den Saft abdrehen“. „In der Gier nach Energie wird die Erde ausgelaugt, ausgesaugt, verbrannt, geschunden, niedergebrannt, vergewaltigt, zerstört“, hieß es dort. Das Gaskraftwerk in Lichterfelde sei „erfolgreich sabotiert“ worden. „Stromausfälle waren nicht Ziel der Aktion, sondern die fossile Energiewirtschaft“, so die Gruppe.