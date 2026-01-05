Polizei stellte Auto sicher

Doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: 23-Jähriger auf der Inntalautobahn gestoppt

Mit 161 km/h statt 80 km/h fuhr ein 23-Jähriger auf der A12 durch den Baustellenbereich bei Haiming. Es war nicht das erste Mal, dass der Österreicher erwischt wurde.

