- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Polizei stellte Auto sicher
Doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: 23-Jähriger auf der Inntalautobahn gestoppt
Mit 161 km/h statt 80 km/h fuhr ein 23-Jähriger auf der A12 durch den Baustellenbereich bei Haiming. Es war nicht das erste Mal, dass der Österreicher erwischt wurde.
Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:
Alexander Paschinger
+4350403 3014
Thomas Parth
+4350403 2035
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten