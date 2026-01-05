Aus mit 12. Jänner
Abschied von der Buzihütte: Warum eine Innsbrucker Institution nach über 60 Jahren schließt
Es gibt wohl kaum eingesessene Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die nie einen Ausflug zur Buzihütte oder eine Familien- oder Firmenfeier dort erlebt hätten.
© Michael Domanig
Generationen haben dort gespeist, gezecht und gefeiert: Nun schließt die Buzihütte hoch über Innsbruck mit 12. Jänner dauerhaft ihre Pforten. „Alles hat ein Ende“, meinen die Wirtsleute – und die Zeiten hätten sich massiv geändert.