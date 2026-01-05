SPÖ und SOS Mitmensch warnen
Heftige Kritik an Hauser-Auftritt: „FPÖ und Identitäre verschmelzen immer mehr“
Für SOS Mitmensch ist die offene Verbrüderung der FPÖ mit den Identitären eine gefährlicher Dammbruch.
Dass der ehemalige Tiroler FPÖ-Chef und nunmehrige EU-Abgeordnete Gerald Hauser einen gemeinsamen Auftritt mit dem rechtsextremen Identitären-Chef Martin Sellner absolviert hat, lässt die Wogen hochgehen. Schließlich forcierte die Tiroler Volkspartei zuletzt eine Annäherung an die Freiheitlichen.