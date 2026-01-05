Nach Sieg bei Tour de Ski

Toter norwegischer Biathlet: Freundin erzählt unter Tränen von letztem Gespräch

Karoline Simpson-Larsen gewann am Sonntag die letzte Tour-de-Ski-Etappe. Danach sprach sie über den Tod ihres Freundes Sivert Guttorm Bakken.
© IMAGO/MAXIM THORE