- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Nach Sieg bei Tour de Ski
Toter norwegischer Biathlet: Freundin erzählt unter Tränen von letztem Gespräch
Karoline Simpson-Larsen gewann am Sonntag die letzte Tour-de-Ski-Etappe. Danach sprach sie über den Tod ihres Freundes Sivert Guttorm Bakken.
© IMAGO/MAXIM THORE
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten