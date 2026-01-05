Wieder aufgetaucht: Rucksack mit Tausenden Euro war am Innsbrucker Hauptbahnhof verschwunden

Innsbruck – Ein 50-Jähriger vergaß am Montag gegen 9 Uhr am Innsbrucker Hauptbahnhof seinen Rucksack im Wartebereich. Er bemerkte den Verlust am Bahnsteig und drehte sofort um.

Doch der Mann kam zu spät. Der Rucksack war schon verschwunden. Laut Polizei, welche mit den Ermittlungen begann, befanden sich darin unter anderem rund 5000 Euro. Der Rucksack wurde allerdings bereits von einem ÖBB-Mitarbeiter beim Fundbüro abgegeben und konnte dem 50-Jährigen zurückgegeben werden. (TT.com)