1934–2026
Langjähriger Tiroler ÖVP-Mandatar Bachmann 91-jährig verstorben
Bachmann auf einem Archivfoto aus dem Jahr 2005.
© fischer
Innsbruck – Der langjährige frühere Tiroler ÖVP-Politiker Dietmar Bachmann ist am vergangenen Samstag mit 91 Jahren verstorben. Dies teilte seine unmittelbare politische Heimat, die Innsbrucker ÖVP, am Montag mit. Der Jurist war fast 30 Jahre lang Landtagsabgeordneter – von 1965 bis 1994. Der ehemalige Geschäftsführer der Tiroler Industriellenvereinigung fungierte 1996 auch als Spitzenkandidat der Landespartei bei der EU-Wahl, für einen Einzug in das EU-Parlament reichte es aber nicht.
Bachmann war 1965 zudem an der Gründung der Tiroler Ferngas GmbH beteiligt, deren Geschäftsführer er bis 1990 blieb. Ihm wurden Verdienstkreuz und Ehrenzeichen des Landes ebenso verliehen wie die Ehrenbürgerschaft der Universität Innsbruck. (APA)