Langjähriger Tiroler ÖVP-Mandatar Bachmann 91-jährig verstorben

Innsbruck – Der langjährige frühere Tiroler ÖVP-Politiker Dietmar Bachmann ist am vergangenen Samstag mit 91 Jahren verstorben. Dies teilte seine unmittelbare politische Heimat, die Innsbrucker ÖVP, am Montag mit. Der Jurist war fast 30 Jahre lang Landtagsabgeordneter – von 1965 bis 1994. Der ehemalige Geschäftsführer der Tiroler Industriellenvereinigung fungierte 1996 auch als Spitzenkandidat der Landespartei bei der EU-Wahl, für einen Einzug in das EU-Parlament reichte es aber nicht.