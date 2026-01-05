Aussage sorgt für Aufsehen

Russischer Ex-Präsident Medwedew hält Entführung von Merz für realistisch

Ex-Präsident Dmitri Medwedew sorgt für Aufsehen: Er spricht öffentlich über mögliche Entführungen westlicher Spitzenpolitiker, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.