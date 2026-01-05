Auffahrunfall bei Autobahn-Ausfahrt in Kufstein: Mutter und Tochter verletzt

Kufstein – Eine Frau und ihre zehnjährige Tochter wurden am Montag bei einem Auffahrunfall in Kufstein verletzt. Die 55-Jährige fuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw auf die Autobahnausfahrt Kufstein Süd, als sie aufgrund einer Kolonne anhalten musste. Eine nachkommende Autofahrerin bemerkte dies laut Polizei zu spät und fuhr trotz Notbremsung auf die 55-Jährige auf.

Die Frau und ihre Tochter, die am Beifahrersitz saß, erlitten Prellungen und Zerrungen an der Halswirbelsäule, berichtet die Polizei. Sie wurden mit der Rettung ins Kufsteiner Krankenhaus gebracht, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung entlassen werden.