In den roten Zahlen: ÖVP liegt bei den Parteischulden ganz vorn

Das Superwahljahr 2024 hat bei der Kanzlerpartei ÖVP das ohnehin große Loch in der Parteikasse weiter vergrößert. Die vermögendsten Parteien in Österreich sind die FPÖ und die KPÖ.

Die Schulden der Volkspartei stiegen laut Rechenschaftsbericht bis Ende 2024 auf rund 9,36 Mio. Euro. Finanziell am besten da steht unter den Parlamentsparteien wie bereits im Vorjahr die FPÖ – mit 6,37 Mio. Euro „Reinvermögen“. Im Plus bilanzierten auch Grüne und NEOS. Der SPÖ ist es laut Vermögensbilanz gelungen, trotz Wahljahr ihren Schuldenberg zu verkleinern.

Transparenzregeln wurden schlagend

Es ist erst das zweite Mal, dass die Parteien ihre Vermögensbilanzen gemäß den seit 2022 geltenden Transparenzregeln offenlegen mussten. Die nun vom Rechnungshof veröffentlichten Rechenschaftsberichte zeigen, dass das Jahr 2024 – mit EU-Wahl, Nationalratswahl sowie zwei Landtagswahlen – vor allem die ÖVP finanziell schwer belastet hat. Nach jahrelangem Schuldenabbau wuchs das gemeldete "negative Reinvermögen" der Volkspartei – also der Schuldenberg – von 5,65 Mio. Euro Ende 2023 auf 9,36 Mio. zum Stichtag 31.12.2024. Die Bankschulden der Kanzlerpartei stiegen auf 5 Mio. Euro, dazu kommen sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 3,26 Mio. Euro. Auf der Habenseite meldet die Partei Aktiva von rund 1,38 Mio. Euro, 386.000 Euro davon sind Bankguthaben.

SPÖ konnte Schulden etwas abbauen

Der zu Beginn des Wahljahres ebenfalls bereits hochverschuldeten SPÖ ist es dagegen gelungen, ihr Minus abzubauen. Sie meldet eine Reduktion des "negativen Reinvermögens" von 3 auf 1,95 Mio. Euro. Als einzige Partei steht die SPÖ damit Ende 2024 finanziell besser da als im Vorjahr.

Keinen großen finanziellen Spielraum - wenn auch klar in den schwarzen Zahlen - hat die dritte Regierungspartei. Das Reinvermögen der NEOS schrumpfte im Laufe des Wahljahrs von 3 Mio. Euro auf 27.600 Euro zusammen. Auf der Bank haben die Pinken laut Eigenangaben ein Guthaben von 95.580 Euro, dem gegenüber steht ein Bankkredit von 151.260 Euro.

FPÖ und KPÖ mit hohen Guthaben

Am solidesten unter den Parlamentsparteien sieht die Bilanz der Freiheitlichen aus. Als Bankguthaben meldet die größte Oppositionspartei 6,53 Mio. Euro. Dem stehen vergleichsweise geringe Verbindlichkeiten gegenüber, unterm Strich steht ein Reinvermögen von 6,37 Mio. Euro – zu Beginn des Wahljahrs waren es noch 8,2 Mio. Euro. Auch die Grünen bilanzieren weiter im Plus, mit einem Vermögen von 1,2 Mio. Euro und relativ geringen Verbindlichkeiten von 139.000 Euro.