Sanierung geplant

Tiroler Wirt pleite: Gasthäuser in Seefeld und Leutasch betroffen

Der Gastronom will sein Unternehmen sanieren.
Der Unternehmer betreibt ein Gasthaus in Leutasch und eines in Seefeld. Die Schulden belaufen sich auf 211.000 Euro.