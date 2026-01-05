- Überblick
Sanierung geplant
Tiroler Wirt pleite: Gasthäuser in Seefeld und Leutasch betroffen
Der Gastronom will sein Unternehmen sanieren.
© iStock
Der Unternehmer betreibt ein Gasthaus in Leutasch und eines in Seefeld. Die Schulden belaufen sich auf 211.000 Euro.
