Österreichischer Basejumper in Norditalien tödlich verunglückt, während Freund filmte

Trient – Ein in Wien lebender Basejumper ist am Montag nach einem Sprung vom Berg Brento im norditalienischen Trentino ums Leben gekommen. Der 44-Jährige befand sich in Begleitung eines Freundes, der den Sprung filmte, als er vermutlich die Kontrolle verlor und an einem steilen Hang der darunterliegenden Felswand abstürzte, wie die Rettungseinheiten der Austria Presse Agentur bestätigten.

Der Begleiter setzte den Notruf über die europaweite Notrufnummer 112 ab. Die zentrale Leitstelle alarmierte einen Rettungshubschrauber, der den Basejumper bei einem ersten Überflug lokalisierte. Ein Hubschrauberretter und das medizinische Team wurden daraufhin per Seilwinde abgesetzt, konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde anschließend per Hubschrauber in die Ortschaft Gaggiolo di Dro ausgeflogen.

Tödliches Unglück erst vor wenigen Tagen