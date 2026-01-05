Mit Hilfe von KI: So zocken Finanzbetrüger ihre Opfer ab

Die Betrüger nutzen neueste Technologien und werden immer dreister. Täuschend echte Fake-Videos mit bekannten Promis, WhatsApp-Gruppen mit betrügerischen „Anlagetipps“ und mit Künstlicher Intelligenz betriebene Chatbots sind die neuen Trends beim Anlagebetrug, informiert die Finanzmarktaufsicht.

Finanzbetrüger gehen immer mehr mit der Zeit, warnt die Finanzmarktaufsicht (FMA). Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und kriminellen WhatsApp-Gruppen gelingt es Finanzbetrügern immer häufiger, den Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Im Vorjahr 2025 wurden der FMA insgesamt 843 Betrugsfälle gemeldet, 97 Warnmeldungen zu illegalen Anbietern wurden ausgeschickt. Die gesamte Schadenssumme aus allen Fällen belief sich auf 19,6 Mio. Euro, teilte die FMA mit. Im Jahr zuvor waren es mit 853 Betrugsfällen zwar etwas mehr, die Schadenssumme lag mit 15,5 Mio. Euro aber deutlich darunter.

„Die Anlagebetrüger werden nicht nur innovativer, sondern auch besser, sie ergaunern immer höhere Beträge“, heißt es von Seiten der Behörde. Der höchste Verlust eines Opfers betrug rund 830.000 Euro.

Betrügerische WhatsApp-Gruppen

Als Novum gilt vor allem der Betrug mit Hilfe von WhatsApp-Gruppen. Über ausgeklügelte Deepfake-Videos mit Prominenten oder reißerischer Online-Werbung werden Anlegerinnen und Anleger in eine Gruppe gelockt, in der ein automatisierter Chatbot eine Community vortäuscht. In den Gruppen werden vermeintliche „Trading-Tipps“ und „exklusive Investmentchancen“ diskutiert, um Vertrauen zu schaffen. Parallel werden private Chats eröffnet, in denen die Opfer dann zu Investitionen auf betrügerischen Plattformen oder Apps gedrängt werden. Diese Gelder fließen meist ins Ausland, wo sich die Kriminellen bereichern.

Die Nachverfolgung solcher Betrugsfälle ist schwer, da die Täter über die Messengerdienste weitgehend anonym agieren können, ihre Gruppennamen häufig wechseln und keine Unternehmensnamen oder URLs verfügbar sind. Auch ist die Meldung von betrügerischen Werbungen oder Profilen auf Social-Media-Plattformen laut FMA oft langwierig und unzuverlässig.

Die Aufsicht rät Anlegern dazu, verdächtige Gruppeneinladungen, wo hohe Gewinne oder verlockende Angebote warten, nicht anzunehmen. Bei Verdacht auf Betrug sollten Anleger die Meldefunktion der jeweiligen Plattform nützen und den Fall sofort bei der FMA und der Watchlist Internet, eine Webseite, die öffentlich vor aktuellen Betrugsmaschen warnt, melden. (TT, APA)