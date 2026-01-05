Hans Sigl über den Moment, der Ronja Forcher zur „Bergdoktor“-Tochter machte

Seit 2008 verkörpert Ronja Forcher die Rolle der Lilli Gruber im ZDF-Dauerbrenner „Der Bergdoktor“. Hauptdarsteller Hans Sigl erinnert sich an das Casting der damals Elfjährigen und verrät, wie eine rührende Szene ihr die Rolle sicherte.

Für die treuen Fans des „Bergdoktors“ sind sie eine feste Größe: Martin Gruber (Hans Sigl) und seine Serientochter Lilli (Ronja Forcher). In der ZDF-Mediathek-Sendung „Backstage - der Bergdoktor“ blicken die Darsteller auf die Anfänge zurück.

Die Innsbruckerin Forcher, heute 29, überzeugte das Team bereits beim Casting. „Bei der Ronja war es so, dass ich einfach Tränen in den Augen hatte, weil es mich so berührt hat“, erinnert sich Hans Sigl an die Szene, in der die junge Lilli um ihre verstorbene Mutter trauert. „Der Regisseur hatte auch Tränen in den Augen. Dann ist die Ronja rausgegangen und wir haben gesagt: ‚Ja, ich glaube, wir haben sie‘.“

Ronja Forchers erstes Silvester

Was viele nicht wissen: Die Verbindung zwischen Sigl und Forcher reicht weiter zurück. „Ich habe sie ja als Baby kennengelernt, weil ihre Eltern in Innsbruck Schauspielkollegen waren, wo ich auch angefangen habe. Und wir haben ihr erstes Silvester miteinander verbracht“, verrät der 56-jährige Sigl.

Das Erwachsenwerden vor der Kamera sei „natürlich nicht immer einfach“ gewesen, gesteht Forcher heute. Es habe Momente gegeben, in denen sie gezweifelt habe. Doch mittlerweile ist die „Bergdoktor“-Familie ein fester Bestandteil ihres Lebens.

Neue Staffel startet mit familiärem Konflikt

Auch in der 19. Staffel, die am 7. Jänner auf ORF2 und tagsdarauf im ZDF (jeweils 20.15 Uhr) startet, ist Ronja Forcher wieder mit dabei. Die neuen Folgen beginnen für Lilli Gruber turbulent: Nach dem Tod ihres Großvaters Rolf Pflüger (Wolfram Berger) fällt dessen Landhandel überraschend an seine Tochter Caro (Barbara Lanz). Diese denkt nicht daran, das Geschäft an Lilli zu übergeben – obwohl ihr Großvater es versprochen hatte. Das verspricht Konfliktpotenzial für die acht neuen Episoden. (TT)