- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Polare Kälte
Erneut minus 22 Grad! Tiroler Orte führen Österreichs Kälte-Ranking an
Eisige Stimmung am Lech bei Ehenbichl. Das Außerfern bleibt die kälteste Region in ganz Österreich.
© Christoph Rauth
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten