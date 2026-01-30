Hotel evakuiert

Mögliche Brandstiftung vor Bäckerei in Lienz: Polizei nahm zwei Verdächtige fest

Die Freiwillige Feuerwehr Lienz war mit 43 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.
© Brunner Images / FF Lienz

