Nächtlicher Brand in Lienzer Innenstadt: Rund 50 Hotelgäste wurden evakuiert

Lienz – Im Raucherbereich vor einer Lienzer Bäckerei ist am späten Montagabend gegen 22.20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist noch nicht gänzlich geklärt, Gartenmöbel brannten.

Ersthelfer versuchen mit mehreren Feuerlöschern, den Brand zu löschen, jedoch erst die verständigte Feuerwehr konnte den Flammen den Garaus machen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten kurzzeitig rund 50 Personen ein angrenzendes Hotel verlassen.