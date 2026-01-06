Alkoholisierter Radfahrer (31) in Innsbruck bei Flucht vor Polizei gestürzt und schwer verletzt

Innsbruck - In der Nacht auf Dienstag kam es in Innsbruck zu einem Radunfall, nachdem ein Radfahrer von der Polizei verfolgt wurde. Der 31-jährige Mann war gegen 1.15 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehsteig in der Fallmerayerstraße unterwegs, als ihn eine Polizeistreife bemerkte und anhalten wollte. Der Mann setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Anichstraße fort.