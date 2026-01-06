Auf Gehsteig unterwegs
Alkoholisierter Radfahrer (31) in Innsbruck bei Flucht vor Polizei gestürzt und schwer verletzt
Innsbruck - In der Nacht auf Dienstag kam es in Innsbruck zu einem Radunfall, nachdem ein Radfahrer von der Polizei verfolgt wurde. Der 31-jährige Mann war gegen 1.15 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehsteig in der Fallmerayerstraße unterwegs, als ihn eine Polizeistreife bemerkte und anhalten wollte. Der Mann setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Anichstraße fort.
Aus noch unbekannter Ursache kam er zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen an der Schulter zu. Die Polizei leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Der Mann wurde in weiterer Folge in die Klinik gebracht. Ein Alkoholtest verlief positiv. Er wurde angezeigt. (TT.com)