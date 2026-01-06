Von vernünftigen Fragen, guten Tipps für den Präsidenten und einer Eishockey-Pleite im Sommer

Fast eine halbe Million Stimmen wurden 2025 bei den 301 „Fragen des Tages“ der TT abgegeben. Eine Bilanz, in der wir auf Rekorde blicken, überwältigende Ergebnisse bei Pfandflaschen, aber aus der wir für 2026 auch lernen, dass an warmen, sonnigen Sommertagen Fragen zu Eishockey vielleicht doch nicht so vernünftig sind.