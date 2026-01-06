Aktien von US-Ölkonzernen legen nach Maduro-Entmachtung zu

Washington – Die Aktien von US-Ölkonzernen legen zu. Anleger setzen nach der Entmachtung des links-autoritären Staatschefs Nicolas Maduro per US-Intervention auf einen möglichen Zugang zu den riesigen Ölreserven Venezuelas. Die Papiere von Chevron, dem einzigen großen US-Konzern, der derzeit noch in Venezuela tätig ist, stiegen am Montag um fünf Prozent. US-Präsident Donald Trump stellte Subventionen für Ölkonzerne in Aussicht, um die Energieinfrastruktur Venezuelas wieder aufzubauen.

Die Aktien der Raffineriebetreiber Marathon Petroleum, Phillips 66 und Valero Energy gewannen zwischen drei und neun Prozent. Auch die Papiere der Öldienstleister Baker Hughes, Halliburton und SLB legen zwischen vier und neun Prozent zu. Der Ölpreis stieg um einen Dollar je Barrel.