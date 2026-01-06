Winterwetter hat Europa im Griff: Mega-Stau um Paris, auch Spanier frieren bei Minusgraden

Starker Schneefall und eisige Temperaturen sorgten in etlichen europäischen Ländern für teils chaotische Verhältnisse.

Das aktuell harsche Winterwetter macht den Menschen in Europa zu schaffen. In den Niederlanden war der Zugverkehr am Dienstagvormittag durch das Wetter und eine technische Störung fast völlig lahmgelegt. Bis 10 Uhr fuhr im ganzen Land kein Zug der niederländischen Bahn. Das Wetter sorgte zudem auf den Straßen und am Amsterdamer Großflughafen Schiphol für Probleme. Hunderte Flüge wurden bereits annulliert.

Öffi-Ausfälle und Mega-Staus in Frankreich

Auch Frankreich hat weiterhin mit Schnee und Eis zu kämpfen. In vielen Departements fuhren keine Schulbusse, nachdem es teils kräftige Schneefälle gegeben hatte. Auch der Zugverkehr war in manchen Regionen gestört. Am Flughafen in Nantes im Westen des Landes wurde der Flugverkehr eingestellt, während es an den Pariser Flughäfen weiterhin Ausfälle gab.

Auf den Straßen und Autobahnen rund um Paris, wo sich am Montagnachmittag der Verkehr noch auf rund 1000 Kilometern Länge gestaut hatte, entspannte sich die Lage zwar. Dennoch wurden nach einer ersten Bilanz fünf Tote bei wetterbedingten Unfällen gemeldet.

Der Zug-, Flug- und Straßenverkehr im Norden Frankreichs wurde von Schnee und Eis stark beeinträchtigt. © LUDOVIC MARIN

Schnee und Eis haben auch Großbritannien im Griff

Auch in Großbritannien ist es weiterhin kalt und es schneit. In Schottland blieben Hunderte Schulen geschlossen, in Glasgow fuhren die U-Bahnen am Morgen nicht, weil die Stromschienen vereist waren. In vielen Teilen des Vereinigten Königreichs gelten weiterhin Schnee- und Eiswarnungen, der Wetterdienst warnt vor heftigen Schneefällen für diese Woche vor allem im Süden.

Neue Schneefälle und bis zu minus 40 Grad im Norden des Landes gibt es in Schweden. In Dänemark forderte der Rettungsdienst Falck die Menschen in Nordjütland in Erwartung eines Schneesturms auf, am Mittwoch zu Hause zu bleiben. Wer sich doch herauswagt, sollte eine Schaufel dabeihaben, um das Auto frei graben zu können.

Tiefstwerte von unter -30 Grad in der Schweiz

In der Schweiz wurde in der Nacht zum Montag in La Brévine im Kanton Neuenburg ein Tiefstwert von 30,3 Grad gemeldet. Es ist traditionell der kälteste Ort der Schweiz. Noch kälter war es am Morgen auf der Alp Hintergräppelen in Toggenburg im Kanton St. Gallen. Dort wurden minus 37,1 Grad gemessen.

Auch in Tschechien herrscht weiter klirrende Kälte. Im Böhmerwald nahe der Grenze zu Bayern wurden am Morgen Temperaturen um minus 25 Grad gemessen. In Prag waren Zehntausende Einwohner wegen einer defekten Fernwärme-Leitung vorübergehend ohne Heizung und warmes Wasser.

Schlecht isolierte Wohnungen in Spanien

In Spanien, das im Sommer regelmäßig mit Hitzerekorden Schlagzeilen macht, bibbern die Menschen nun in vielen Regionen bei Minusgraden in ihren oft nicht so gut wärmeisolierten Wohnungen. In Madrid und auch in höheren Lagen der Ferieninsel Mallorca gab es Frost und es lag Schnee.

Manche Straßen in den Pyrenäen und in anderen Gebirgsregionen des Landes waren nur mit Schneeketten zu befahren. Dort könnte es auch in der Nacht auf Dienstag bis zu minus 10 Grad kalt werden. Die Wetter behörde Aemet gab wegen Schnee, Kälte und teilweise stürmischen Winden Warnungen für weite Bereiche des Landes heraus.

In Bulgarien ist es hingegen weiterhin frühlingshaft mild, im Südosten werden Temperaturen bis zu 19 Grad erwartet. Das ist sehr ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Doch Meteorologen erwarten einen Schneeeinbruch mit eisiger Kälte am Donnerstag. (TT.com, dpa)