Jubel bei den Fans: Es wird eine weitere „Emily in Paris“-Staffel geben

Die Katze ist aus dem Sack und die Fans aus dem Häuschen: Lily Collins alias „Emily“ wird weiter Paris unsicher machen und in extravaganten Klamotten nach der großen Liebe suchen. „Sex and the City“-Schöpfer Darren Star ist mit der Serie der große Streaming-Coup gelungen.

Die Serie „Emily in Paris“ ist zweifelsohne ein Phänomen. Die Hauptcharaktere Emily Cooper (Lily Collins), ihre beste Freundin Mindy Chen (Ashley Park) und Emilys Chefin, die aparte Französin Sylvie Grateua (Philippine Leroy-Beaulieu), repräsentieren komplett unterschiedliche Frauentypen und sprechen somit das jüngere und das ältere Publikum an.

Die Handlung ist eigentlich recht flach. In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht und wie ein bunter Hund aus der Masse hervorsticht. Männer kommen und gehen. Doch es macht Spaß, dem bunten Treiben in der Stadt der Liebe zuzuschauen.

Lily Collin als Emily und ihre beste Freundin Ashley Park als Mindy machten in der fünften Staffel einen Abstecher nach Rom. © Parmigiani/Netflix

Lily Collins ist seit Beginn an dabei. Die langen Haare sind Geschichte, ihr bunter Stil ist geblieben. © Parmigiani/Netflix

Zu sehen sind ganz viel Paris, ganz viel „amour“, wahnsinnig bunte und teure Klamotten und in der letzten Staffel auch ein Hauch von Rom. Lucas Bravo, der gut aussehender Koch Gabriel, verdreht Emily stets den Kopf. Und Stylistin Marylin Fitoussi, die eng mit der berühmten Stylistin Patrica Field zusammenarbeitet, weiß ganz genau, wie sie Hauptdarstellerinnen kleiden und in Szene setzen kann. Kurz gesagt: Wer einmal damit anfängt „Emily in Paris“ zu schauen, kann nicht mehr damit aufhören.

Millionen von Fans

Wer die gerade die fünfte Staffel Netflix in einem Marathon durchgesehen hat und nun nicht mehr weiß, wie er seine Binge-Watching-Sucht befriedigen soll, darf aufatmen: Es wird eine weitere Staffel der Erfolgsserie geben. „Emily in Paris kehrt mit Staffel 6 zurück!", verkündeten die Streamingplattform Netflix und Hauptdarstellerin Lily Collins auf Instagram. Ein Clip zeigt Collins, wie sie auf einem Smartphone-Bildschirm erscheint und in Paris eine als Ziffer sechs geformte Kerze auspustet. Diese steckt in einem Croissant auf einem französischen Balkon mit dem Eiffelturm im Hintergrund.

Die Hauptdarstellerinnen: Philippine Leroy-Beaulieu (62), Lily Collins (36) und Ashley Park (34). © Imago

Die Serie von „Sex and the City"-Schöpfer Darren Star gehört zu den größten Netflix-Hits. Auch die fünfte Staffel konnte laut Netflix nach ihrem Start innerhalb von elf Tagen 26,8 Millionen Aufrufe verzeichnen. In den Kommentaren drückten Fans ihre Freude über die Verlängerung der Serie aus.

Emily in Paris ist quasi die Antwort auf „Sex and the City„, eine Serie, die bereits bewiesen hat, wie aufregend es ist, Frauen in einer fremden Stadt zuzusehen, wie sie ihr Leben und ihr Liebes-Wirrwarr meistern.