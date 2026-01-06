- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Mit Hubschrauber abtransportiert
Rallye Dakar für Tiroler Motorrad-Pilot Ebster nach schwerem Sturz zu Ende
Ebster musste nach seinem Sturz in der Wüste erstversorgt werden.
© Instagram/DakarRallye
Von Daniel Suckert
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten