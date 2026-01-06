Vollbesetztes Auto kam in Söll von Straße ab und stürzte über Böschung

Söll – Zu einem Autounfall mit relativ glimpflichem Ausgang kam es in der Nacht auf Dienstag auf der Eibergstraße in Söll. Gegen 2 Uhr verlor der 20-jährige Lenker in Fahrtrichtung Kufstein aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses geriet über den rechten Straßenrand hinaus und fuhr etwa 50 Meter über das angrenzende Feld. Schließlich stürzte der Wagen über eine etwa zwei Meter hohe Böschung und schlug mit der Front auf.