Müll geriet in Brand: Löscheinsatz in Entsorgungsanlage in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen – In Pfaffenhofen heulten Dienstagfrüh die Sirenen: Gegen 8 Uhr war in einem Müllentsorgungsbetrieb ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen bildeten sich laut Polizei im Freibereich der Restmülldeponie. Ein Mitarbeiter konnte die Flammen zwar löschen, es rauchte jedoch weiterhin stark. Daher wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert, die mit 19 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausrückte.