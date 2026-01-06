Mit Heli in Klinik gebracht
Snowboarder erlitt bei Sturz im Zillertal schwere Kopfverletzungen
Hippach – Ein Snowboarder hat sich am Dienstag bei einem Sturz im Skigebiet Penken im Zillertal schwer verletzt. Der 23-Jährige fuhr gegen 8.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit über eine Geländekuppe, hob ab und stürzte auf die Piste, berichtet die Polizei. Der Mann rutschte die Piste hinab, bis er ca. drei Meter außerhalb davon zum Liegen kam.
Ein Zeuge verständigte die Pistenrettung. Der 23-Jährige erlitt eine schwere Kopfverletzung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck transportiert. (TT.com)