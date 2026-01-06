Clubführung unter Untreueverdacht: Ermittlungen rund um Zweitligist Austria Klagenfurt

Klagenfurt – Dem Fußball-Zweitligisten Austria Klagenfurt stehen turbulente Tage ins Haus: Medienberichten zufolge könnte bald ein Insolvenzverfahren eröffnet werden. Laut Kleine Zeitung soll die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) wegen ausstehender Beiträge einen Antrag eingebracht haben. Hinzu kommen strafrechtliche Ermittlungen gegen Zeljko Karajica, derzeit Geschäftsführer von Austria Klagenfurt, sowie auch gegen dessen Bruder Tomislav, bestätigte die Staatsanwaltschaft.

Laut Sprecher Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt geht es bei den Ermittlungen, die aufgrund mehrerer anonymer Anzeigen schon seit Monaten laufen, um den Verdacht der Untreue, aber auch möglicherweise um Betrug, betrügerische Krida und Sponsorengelder, die nicht rechtmäßig verwendet worden sein sollen. Die Kronen Zeitung hatte bereits darüber berichtet.