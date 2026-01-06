Förderungen und Kosten steigen
Eltern-Kind-Pass, Pflegegeld, Personal: Das ändert sich 2026 im Gesundheitsbereich
Der Eltern-Kind-Pass (früher Mutter-Kind-Pass) in Papierform ist bald Geschichte. Mehr Geld gibt es im neuen Jahr im Pflegebereich.
© APA/Barbara Gindl, TT/Thomas Böhm
Der Eltern-Kind-Pass wird nächstes Jahr elektronisch, viele Kosten aber auch Leistungen werden an die Inflation angepasst, eine Erleichterung gibt es für einen Teil der Beschäftigten im Pflegesektor: ein Überblick über die Änderungen im Gesundheitsbereich.