Tschofenig triumphiert beim Tournee-Finale, Prevc jubelt als Gesamtsieger

Bei der 74. Auflage der Tournee hatte aber der auch schon vor Weihnachten im Weltcup groß auftrumpfende Weltmeister Prevc die Nase klar vorne. Der 26-Jährige siegte in Oberstdorf und Garmisch, hinzu kamen zwei zweite Ränge in Innsbruck und am Dreikönigstag. Prevc sorgte zehn Jahre nach dem Erfolg seines Bruders Peter für den dritten slowenischen Gesamtsieg, der erste war Primoz Peterka 1996/97 gelungen. In Bischofshofen musste er sich nach Halbzeitführung noch Tschofenig um 4,1 Zähler geschlagen geben. Hinter Kobayashi (- 4,3 Punkte) folgten mit Hörl, Embacher, Kraft und Manuel Fettner durchwegs Österreicher auf den Plätzen vier bis sieben. (APA)