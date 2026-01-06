Mit Fotos und Video

Bei zweistelligen Minusgraden: Dutzende Mutige badeten im eiskalten Plansee

Einige Teilnehmer:innen gingen verkleidet ins Wasser.
© Helmut Mittermayr

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042