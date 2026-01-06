A13 war gesperrt

Drei Verletzte bei Unfall auf Brennerautobahn bei Innsbruck

Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.
© Daniel Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561