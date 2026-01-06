Auffahrunfall in Ehrwald: Autolenker prallte gegen Bus

Ehrwald – Ein schwerer Auffahrunfall in Ehrwald hat am Dienstag relativ glimpflich geendet. Laut Polizei musste ein Autofahrer gegen 13.30 Uhr auf der Ehrwalder Straße verkehrsbedingt anhalten, worauf ein nachkommender Buslenker (59) sein Fahrzeug ebenfalls stoppte.

Ein 20‑Jähriger, der hinter dem Bus fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Auto gegen den Bus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben. Der Buslenker erlitt leichte Verletzungen, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. (TT.com)