Kind verletzt

Vierjähriger in Fügen von Autospiegel erfasst: Bub ins Spital geflogen

Fügen – Ein vierjähriges Kind ist am Dienstagnachmittag in Fügen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ein 60-Jähriger fuhr auf der Pankrazbergstraße Richtung Westen, als der Bub plötzlich die Fahrbahn überquerte, berichtet die Polizei.

Trotz Vollbremsung konnte der Mann eine Kollision nicht verhindern – das Kind wurde vom linken Außenspiegel des Fahrzeugs erfasst. Der Vierjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Schwere seiner Verletzungen ist nicht bekannt. (TT.com)

