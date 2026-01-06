Auto rutschte auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte bei Unfall in Kössen

Kössen – Die glatte Fahrbahn dürfte laut Polizei am Dienstag in Kössen einem Autolenker zum Verhängnis geworden sein: Der 60-Jährige geriet gegen 14.30 Uhr in einer Rechtskurve der B172 mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte das Heck des Fahrzeugs einen entgegenkommenden Pkw.