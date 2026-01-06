Ehepaar verletzt
Auto rutschte auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte bei Unfall in Kössen
Kössen – Die glatte Fahrbahn dürfte laut Polizei am Dienstag in Kössen einem Autolenker zum Verhängnis geworden sein: Der 60-Jährige geriet gegen 14.30 Uhr in einer Rechtskurve der B172 mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte das Heck des Fahrzeugs einen entgegenkommenden Pkw.
Das darin befindliche Ehepaar (69 und 70 Jahre) wurde bei dem Unfall verletzt, wie schwer, ist unbekannt. Die beiden wurden von der Rettung ins Krankenhaus St. Johann gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Bundesstraße musste rund 30 Minuten lang gesperrt werden. (TT.com)