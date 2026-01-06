87-Jähriger in Dölsach in der Nacht bei Eiseskälte gestürzt: Von Ehepaar gerettet
Dölsach – Das couragierte Handeln eines Osttiroler Ehepaares hat einen 87-Jährigen in der Nacht auf Dienstag vor möglichen Erfrierungen bewahrt, berichtet die Polizei. Es war 4.45 Uhr, als eine 61-Jährige via Notruf meldete, sie habe im Bereich ihres Hauses in Döölsach/Stribach Hilferufe vernommen. Statt auf das Eintreffen der Polizeistreife zu warten, machte sich die Frau zusammen mit ihrem Mann (63) bei eisigen Temperaturen selbst auf die Suche nach der Quelle der verzweifelten Rufe.
Noch bevor die Polizei eintraf, fand das Paar einen 87-Jährigen am Boden liegend. Der 87-Jährige gab an, er sei beim Zeitung holen ausgerutscht und gestürzt und habe nicht mehr selbstständig aufstehen können. Die beiden leisteten unverzüglich Erste Hilfe und brachten den Mann in dessen Wohnhaus. Der Rettungsdienst brachte den Pensionisten ins Lienzer Krankenhaus. (TT.com)