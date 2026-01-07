USA schließen im Streit um Grönland Militäreinsatz nicht aus

Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz weiter nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Präsident Donald Trump und sein Stab diskutierten eine Reihe Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei immer eine, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe.

Trumps wiederbelebtes Interesse an der strategisch wichtigen Insel steht im Zusammenhang mit der kürzlichen Festnahme und Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro. Trump fühle sich dadurch bestärkt und wolle die amerikanische Dominanz in der westlichen Hemisphäre sichern, hieß es aus dem Weißen Haus.

Einem hohen US-Beamten zufolge werden verschiedene Wege für einen Erwerb diskutiert. Dazu zählten ein direkter Kauf von Dänemark oder die Bildung eines "Compact of Free Association" (COFA), eines speziellen Assoziierungsabkommens, mit dem Territorium. "Diplomatie ⁠ist immer die erste Option des Präsidenten, und das Aushandeln von Geschäften. Er liebt Geschäfte", sagte der Beamte.

Das Ziel sei ein Kauf, berichtete auch das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Außenminister Marco Rubio habe in einer vertraulichen Sitzung mit US-Abgeordneten gesagt, dass die jüngsten Drohungen keine militärische Invasion signalisieren sollten. Das berichtete auch die "New York Times" und schrieb zudem unter Berufung auf Beamte, dass Trump seine Mitarbeiter um die Vorlage eines aktualisierten Plans für einen Erwerb gebeten der Insel habe. Trump hatte einen solchen Plan bereits während seiner ersten Amtszeit ins Spiel gebracht.

Zuvor hatten mehrere europäische Staaten die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt. In einer gemeinsamen Erklärung hatten Dänemark, zu dem die autonome Arktisinsel mit ⁠ihren 57.000 Einwohnern gehört, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien am Dienstag betont, Grönland gehöre seinem Volk. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte am Montag mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO gedroht.

Auch innerhalb der USA gibt es jedoch Widerstand. Führende Senatoren beider Parteien forderten die Regierung auf, die Souveränität Dänemarks zu respektieren.