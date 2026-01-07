Bildungsministerium startet zweiwöchige Umfrage

Die Umfrage richtet sich an vier Gruppen: Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie alle anderen. Gefragt wird unter anderem nach konkreten Maßnahmen wie der Einführung von eigenen Fächern für Medienkompetenz, Demokratiebildung oder Wirtschafts- und Finanzbildung bzw. umgekehrt der Zusammenfassung von Fächern zu größeren Themenbereichen wie etwa von Biologie, Physik und Chemie zu Naturwissenschaften. Auch das künftige Stundenausmaß ist indirekt Thema - nämlich die Frage, ob zusätzliche Fächer tatsächlich auch zu zusätzlichen Stunden führen sollen oder im Gegenzug bei bestehenden Fächern gekürzt werden soll. Die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer sollen auch die Wichtigkeit der im Unterricht vermittelten Kompetenzen reihen - also etwa ob sie digitale oder soziale Kompetenzen, Teamarbeit oder kritisches Denken etc. für wichtiger halten.