Wieder Kämpfe zwischen Kurden und Armee in Syrien

In Syrien sind bei erneuten Kämpfen zwischen Truppen der Übergangsregierung und kurdischen Kräften in der Großstadt Aleppo insgesamt mindestens neun Menschen getötet worden. Nach Angaben der mehrheitlich kurdischen Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) wurden am Dienstag in den kurdischen Vierteln Sheikh Maqsoud and Ashrafieh der Hafenstadt vier Zivilisten getötet, die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete ihrerseits von insgesamt fünf Toten, darunter vier Zivilisten.

Wie SANA weiter meldete, unterbrach die Luftfahrtbehörde des Landes alle Flüge von und nach Aleppo für 24 Stunden und leitete sie zum Flughafen der Hauptstadt Damaskus um.

Im Oktober hatte Syrien nach Zusammenstößen in den Bezirken der zweitgrößten Stadt des Landes eine Waffenruhe mit kurdischen Kräften verkündet. Es kam jedoch weiterhin zu Spannungen, im Dezember wurden laut Staatsmedien mindestens drei Menschen bei Zusammenstößen in den kurdischen Vierteln getötet.

Seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024 steht Aleppo unter Verwaltung der neuen islamistischen Übergangsregierung. Nur Sheikh Maqsoud und Ashrafieh stehen weiterhin unter der Kontrolle kurdischer Einheiten mit Verbindungen zu den SDF und weiteren örtlichen kurdischen Sicherheitskräften.