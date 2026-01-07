Jetzt geht es mit dem Fernpasspaket los: Im Außerfern geht’s ans Eingemachte

Zu Spitzenzeiten ist die Fernpassstrecke völlig überlastet – am meisten Autos wurden im Vorjahr am 10. August mit 32.000 Fahrzeugen in 24 Stunden gezählt. Das Fernpasspaket samt Maut soll ein Minus an Störungen bringen.

© Liebl, Karte: mapcreator/TT