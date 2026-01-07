Startschuss für Tunnel
Jetzt geht es mit dem Fernpasspaket los: Im Außerfern geht’s ans Eingemachte
Zu Spitzenzeiten ist die Fernpassstrecke völlig überlastet – am meisten Autos wurden im Vorjahr am 10. August mit 32.000 Fahrzeugen in 24 Stunden gezählt. Das Fernpasspaket samt Maut soll ein Minus an Störungen bringen.
© Liebl, Karte: mapcreator/TT
Langsam, aber sicher kommt das Fernpasspaket in die Gänge. Bautechnisch starten im heurigen Jahr die Vorarbeiten zum Fernpass- und Lermooser Tunnel. Unklarheiten gibt es bei Mauthöhe und Regionalwährungsgutscheinen.