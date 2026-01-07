Mit 106 km/h durch das Stadtgebiet: Polizei stoppt zwei Probeführerschein-Besitzer

Eine nächtliche Raserei hat in der Innsbrucker Dörrstraße ein rasches Ende gefunden. Zwei junge Lenker wurden mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gestoppt.

Innsbruck – In der Nacht auf Mittwoch gegen 1.05 Uhr wurde eine Polizeistreife im Bereich der Dörrstraße in Innsbruck auf zwei Autos aufmerksam, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet unterwegs waren. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Fahrzeugen mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h folgen – erlaubt sind dort lediglich 50 km/h.

Die beiden Autos wurden schließlich angehalten. Bei den Lenkern handelte es sich um zwei 24-jährige Serben, die beide noch im Besitz eines Probeführerscheins waren.