Missglücktes Überholmanöver auf der A12: Zwei Verletzte bei Unfall in Telfs

Am Dienstag kam es gegen 19.25 Uhr auf der A12 bei Telfs zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Österreicher war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Telfs unterwegs. Vor ihm fuhr ein 37-jähriger Deutscher mit seiner 35-jährigen österreichischen Frau als Beifahrerin.

Der 32-Jährige versuchte, das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen, schätzte dabei jedoch dessen Geschwindigkeit falsch ein und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite mit dem Heck des anderen Pkw. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Ehepaares nach rechts geschleudert, prallte gegen die Leitschiene und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.

Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.