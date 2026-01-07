Auto rutscht bei Angerberg über Böschung: 27-jähriger Lenker verletzt

Ein Verkehrsunfall auf der Unterinntalstraße hat am Dienstagabend einen Verletzten und eine mehrstündige Straßensperre zur Folge gehabt.

Am Dienstag kam es gegen 19.30 Uhr auf der Unterinntalstraße (L211) im Gemeindegebiet von Angerberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Kroate war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Langkampfen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und in weiterer Folge über den Fahrbahnrand rutschte.

Das Fahrzeug schlitterte über einen angrenzenden, verschneiten Hang und kam rund fünf Meter unterhalb der Straße in dichtem Gestrüpp zum Stillstand. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien, erlitt jedoch Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des linken Knies.

Die alarmierte Feuerwehr Angerberg sicherte das Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.