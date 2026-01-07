Politjahr 2026
Wirtschaft, Reformen und die FPÖ in Lauerstellung: Ein Jahr der Entscheidungen
Auftakt für das zweite Jahr der Dreierkoalition: Kanzler Christian Sticker (großes Bild Mitte), Vize Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hoffen auf eine Trendwende in der öffentlichen Stimmung.
© APA/Slovencik
Können ÖVP, SPÖ und NEOS die öffentliche Meinung drehen? Springt die Wirtschaft nach mageren Jahren an? Werden die Freiheitlichren noch stärker? Diese Fragen beherrschen 2026 die österreichische Innenpolitik.