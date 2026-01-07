Politjahr 2026

Wirtschaft, Reformen und die FPÖ in Lauerstellung: Ein Jahr der Entscheidungen

Auftakt für das zweite Jahr der Dreierkoalition: Kanzler Christian Sticker (großes Bild Mitte), Vize Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hoffen auf eine Trendwende in der öffentlichen Stimmung.
Von Wolfgang Sablatnig

Können ÖVP, SPÖ und NEOS die öffentliche Meinung drehen? Springt die Wirtschaft nach mageren Jahren an? Werden die Freiheitlichren noch stärker? Diese Fragen beherrschen 2026 die österreichische Innenpolitik.