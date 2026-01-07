Dramatische Stunden nach Geburt: Ex-Skistar teilte Babyglück

Innsbruck – Die Ski-Familie hat erneut Zuwachs bekommen: Nach der Schwedin Magdalena Fjällström und der Oberperferin Stephanie Venier teilte nun Resi Stiegler ihr Babyglück. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen deutschen Weltcup-Slalom-Läufer David Ketterer, verkündete die 40-Jährige die Geburt ihrer dritten Tochter. Nach Rosi und Romi wird die auf den Namen Riva getauft.

„Es gibt kein größeres Gefühl auf der Welt als mein Baby, das meinen Körper hochkrabbelt. Momente, nach denen du merkst, dass du Leben geschaffen hast. Das ist das größte Geschenk“, schrieb die US-Amerikanerin und schilderte auch dramatische Momente nach der Geburt.

„Acht Stunden nachdem Riva auf die Welt gekommen ist, hatte ich eine massive Blutung und alle lebensrettenden Maßnahmen wurden eingeleitet. Die Ärzte und das medizinische Personal haben fantastische Arbeit geleistet. Ich kann ihnen nicht genug danken“, schrieb Stiegler auf Instagram. Gleichzeitig rief sie ihre Gefolgschaft zum Blutspenden auf. Sie habe am eigenen Körper erfahren, wie „überlebenswichtig das ist“.

Stiegler hat auch einen Tirol-Bezug. Sie ist die Tochter des ehemaligen ÖSV-Läufers Josef Stiegler und verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Lienz. Im Weltcup fuhr die Technikspezialistin zweimal auf das Podest. (TT.com)