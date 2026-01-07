Einen Monat vor Olympia gab Norweger überraschend Rücktritt bekannt

Vor einem Jahr feierte er bei der Heimweltmeisterschaft in Trondheim mit Team-Bronze seinen größten Erfolg, nun verkündete Simen Tiller sein Karriereende. Besonders der Zeitpunkt, ein Monat vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina, kommt überraschend.

Der 30-Jährige war eine Konstante im Team der norwegischen Kombinierer. 24 Mal lief er in die Top 20, der große Durchbruch blieb Tiller allerdings verwehrt. In Ruka und Trondheim war er in diesem Winter noch im Weltcup am Start und verpasste dreimal knapp die Punkteränge.