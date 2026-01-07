Hoher Schaden
Schwerer Betrug: 62-Jährige aus Volders fiel auf falsches Inserat herein
Volders – Eine 62-Jährige aus Volders wurde Opfer eines schweren Internetbetruges. Die Österreicherin wollte kürzlich auf einer Verkaufsplattform ein inseriertes Produkt erwerben. Sie gab daher auf einer verlinkten Seite ihre Bankdaten ein.
Doch statt des vereinbarten Kaufpreises wurden der 62-Jährigen Geldbeträge in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages abgebucht, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)