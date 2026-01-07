Hoher Schaden

Schwerer Betrug: 62-Jährige aus Volders fiel auf falsches Inserat herein

Volders – Eine 62-Jährige aus Volders wurde Opfer eines schweren Internetbetruges. Die Österreicherin wollte kürzlich auf einer Verkaufsplattform ein inseriertes Produkt erwerben. Sie gab daher auf einer verlinkten Seite ihre Bankdaten ein.

Doch statt des vereinbarten Kaufpreises wurden der 62-Jährigen Geldbeträge in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages abgebucht, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561